Registran SLP 13 muertes violentas de mujeres en lo que va del 2023

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., marzo 15 (EL UNIVERSAL).- En San Luis Potosí se han registrado 13 asesinatos de mujeres en lo que va del 2023, de acuerdo con un conteo realizado por EL UNIVERSAL San Luis Potosí, basado en notas periodísticas y el mapa de feminicidios creado desde el 2018.

Frente a este panorama de muertes violentas de mujeres, activistas potosinas han señalado que existe un subregistro, debido a que desde la Fiscalía General del Estado (FGE) sólo se tiene un aproximado de los casos, además de que estas muertes son clasificadas como homicidios y no como feminicidios.

La cuenta del 2023 inicia en la víspera de Año Nuevo, donde un hombre le prendió fuego a su pareja y después hizo pasar como un suicidio. Sobre este caso no hay versión oficial, gracias a que el seguro de cobertura funeraria no se aplicó, fue que se dio a conocer.

El 26 de enero en el ejido Centinela del municipio de Tamuín, dos mujeres fueron víctimas de un ataque armado. Una de ellas murió en el lugar y una más fue trasladada a un hospital a recibir atención médica.

Cecilia, empresaria capitalina, fue acribillada en la carretera 57 la madrugada del 27 de enero. Ella trató de escapar cuando un comando armado arribó al establecimiento nocturno donde se encontraba.

Dos mujeres fueron ejecutadas en vía pública, el 10 de febrero, en la cabecera municipal de Venado. Una de ellas era familiar de una persona investigada por delitos contra la salud, por lo que se presume que "podría ser una venganza".

A un costado de las vías que atraviesan la avenida Salvador Nava, la tarde del 16 de febrero fue localizado en cuerpo de una mujer envuelto en cobijas, en la colonia Valle del Potosí de la capital potosina. No hay mayores datos sobre su identidad o causa de muerte.

El 18 de febrero, una mujer y un hombre fueron encontrados en un camino de terracería cerca de Prolongación Papagayos de la colonia Wenceslao al norte de la capital. Ambos presentaban impactos por arma de fuego.

En un acantilado a un kilómetro del Circuito Potosí el 24 de febrero, sobre la prolongación Coronel Romero, fue localizado el cuerpo de una mujer. Ella permanece como no identificada.

Thania, agente activa de la Guardia Civil Estatal, fue presuntamente asesinada por su pareja, quien también era miembro activo de esta corporación. Su cuerpo fue encontrado el 26 de febrero cerca del fraccionamiento Puerta Real en Soledad de Graciano Sánchez.

Dentro de un domicilio en el fraccionamiento La Sierra, Soledad de Graciano Sánchez, fue encontrado el cuerpo sin vida de una mujer durante la tarde del 1 de marzo. La víctima, de 32 años de edad, presentaba lesiones en varias partes del cuerpo.

El 6 de marzo fue encontrada una mujer suspendida de un árbol en el fraccionamiento El Morro, Soledad de Graciano Sánchez. Ella tenía apenas 20 años de edad.

El pasado lunes 13 de marzo se localizó el cuerpo de una mujer dentro de un local abandonado en la calle 71 de la colonia Prados Primera Sección. Su identidad y causa de muerte permanecen como desconocidas.

A pesar de la creación de la Fiscalía Especializada de Feminicidios, colectivas feministas hacen un llamado a las autoridades a reconocer la violencia que viven las mujeres potosinas día a día, y que toda muerte violenta de mujer debe ser investigada bajo el protocolo de feminicidio.