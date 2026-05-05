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Registro Civil y bibliotecas de SGS seguirán en su misma sede

Por Flor Martínez

Mayo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Registro Civil y bibliotecas de SGS seguirán en su misma sede

Las oficialías del Registro Civil y las bibliotecas municipales serán algunas de las áreas que no se trasladarán a la nueva Unidad Administrativa Municipal (UAM), informó la oficial mayor del Ayuntamiento de Soledad, Bertha Alicia  Garay Rodríguez. 

La funcionaria explicó que, debido al servicio que brindan, se determinó que estas dependencias permanezcan en distintas colonias, con el objetivo de mantener la cercanía con la población de esos sectores.

Precisó que actualmente operan ocho oficialías en puntos como la Cabecera Municipal, San Felipe, avenida de Los Pinos y Cactus, entre otras zonas, así como diversas bibliotecas que continuarán en sus sedes habituales.

Asimismo, señaló que departamentos como Promoción Ciudadana, así como Protocolo y Eventos, permanecerán en la actual Unidad Administrativa, debido a la necesidad de resguardar materiales en bodegas ubicadas en estos espacios.

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En contraste, el Servicio Médico, actualmente ubicado en la colonia San Felipe, será reubicado a la Unidad Administrativa de la Cabecera Municipal, con la finalidad de mejorar la atención que se brinda a la población.

Finalmente, indicó que, hasta el momento, estas son las áreas contempladas para no trasladarse a la nueva sede, la cual se prevé entre en operación en los próximos días.

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