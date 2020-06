Regresan a comisiones dictamen de juicio político contra XNP

En sesión privada posterior a la ordinaria de este jueves, diputados locales acordaron devolver a comisiones al menos uno de los dictámenes de juicio político contra el alcalde Xavier Nava Palacios, por el caso de desalojo violento de la ahora ex oficial del Registro Civil, Teresa Carrizales Hernández, en hechos sucedidos el 1 de julio del año pasado.

Minutos antes, todavía en sesión ordinaria, el legislador Cándido Ochoa Rojas (PVEM) advirtió que se pretendía invalidar las acusaciones al edil mediante argucias legales: "hay un acomodo de piezas y pareciera que nos quieren utilizar a los diputados para que aprobemos estos temas en los términos en los que vienen. Pareciera que se está generando un esquema para favorecer a determinadas personas, expresamente al presidente (municipal) de la capital".

Criticó que "una mujer es agredida brutalmente, arrastrada, golpeada, pateada y dicen que no ocurrió, que no hay pruebas. Lo dejo a su conciencia... Hay videos, fotografías, evidencias y en este documento dice que no hay nada, que no existió".