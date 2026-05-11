Rehabilitan pozo en Hogares Ferrocarrileros

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez intervino, nuevamente, un pozo de agua del Interapas, con el fin de devolver el servicio de abastecimiento a cientos de hogares que se habían quedado sin el vital líquido; se trata del pozo Hogares Ferrocarrileros, mismo que comenzó a operar este sábado por la mañana.

Por instrucciones del alcalde Juan Manuel Navarro Muñiz, el Ayuntamiento actuó con responsabilidad y cercanía social, al sustituir la bomba dañada y ponerle a funcionar, garantizando el restablecimiento del servicio para más de 3 mil 500 viviendas del sector.

Este es el segundo pozo que el gobierno de Soledad interviene ante la demora del organismo operador, con el propósito de aminorar los días de afectaciones a las familias, asegurándose de que cuenten con el vital recurso natural para sus actividades cotidianas.

Con esta intervención municipal, el Ayuntamiento avanza firma hacia la consolidación del plan de desincorporación, demostrando capacidad y voluntad para asumir con inmediatez el servicio de agua en todo el municipio.

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