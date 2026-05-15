Rehabilitará CEA planta tratadora de Escalerillas

La Comisión Estatal del Agua (CEA) informó que realizará una rehabilitación integral del sistema de saneamiento en la comunidad Escalerillas, además de trabajos para modernizar la infraestructura de agua potable y ampliar la red de distribución.

De acuerdo con el organismo estatal, las acciones contemplan la rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR), del cárcamo de bombeo y el desazolve de la línea de conducción de aguas grises, con el objetivo de mejorar el funcionamiento sanitario en la zona.

El director de la CEA, Pascual Martínez Sánchez, señaló que las obras forman parte de las gestiones realizadas ante la federación para fortalecer la infraestructura hidráulica y atender necesidades prioritarias de las comunidades.

Asimismo, detalló que también se modernizará la planta tratadora mediante la instalación de un sistema automático de retrolavado. También se ampliará la red de distribución y se incorporarán tomas domiciliarias.

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