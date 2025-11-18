Rehabilitarán carreteras en Altiplano y centro de SLP

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, anunció la rehabilitación de la carretera Salinas de Hidalgo – Yoliatl – La Herradura – Santo Domingo, una vialidad construida sobre terracería e inaugurada en el sexenio de Vicente Fox, pero que actualmente se encuentra inservible.

Torres Sánchez explicó que este proyecto se suma a otras obras carreteras, como la que abrió circulación este lunes en el tramo Villa de Arista – Moctezuma, una vía que llevaba años requiriendo reparación integral y reingeniería vial.

El funcionario adelantó que realizará una visita al municipio de Villa de Ramos para revisar tramos carreteros y supervisar la apertura de nuevas obras comprometidas con anterioridad.

Detalló que las rehabilitaciones van avanzadas:

De la carretera Zacatecas hasta la cabecera de Ahualulco .

Continuidad hacia Moctezuma , después a Venado y más adelante a Charcas .

El lunes se inauguró el tramo Moctezuma – Villa de Arista, que seguirá hasta entroncar con la Carretera 57.

En ese punto, dijo, inicia también el desarrollo de una carretera que enlazará hasta Matehuala.

Para la zona del Altiplano, subrayó que también se rehabilitará la vía que parte de Salinas de Hidalgo, atraviesa comunidades de Villa de Ramos como Yoliatl y La Herradura, hasta llegar a Santo Domingo. Asimismo, se reparará el tramo Santo Domingo – Charcas.