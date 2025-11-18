Presenten pelea Chávez Jr. vs. Ángel Julián en la Arena

El gobernador Ricardo Gallardo Cardona y Julio César Chávez presentaron la pelea de Julio César Chávez Junior, que con otras exhibición, se desarrollará en la Arena Potosí el sábado 24 de enero de 2026.

En la presentación, informaron que Julio César Chávez junior establecerá un encuentro contra el peleador argentino Ángel Julián.

En la presentación, estuvo presente Jorge "Ruso" Ascanio Martínez, quien este sábado ganó el campeonato de Norteamérica.

En la cartelera anunciada habrá aproximadamente doce peleas a confirmar en las siguientes semanas.

Chávez padre reta a Gallardo

Julio César Chávez padre, quiere la revancha en el ring y retó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona a boxear con él.

En la presentación de la pelea de los hijos de Chávez y otros boxeadores que se desarrollará el 24 de enero de 2026 en la Arena Potosí, el pugilista aseguró que el gobernador le dijo que se iba a subir con él a un round. "No le saque... Vete preparando", le dijo mientras todos en el presidio un reían.

El propio gobernador no se aguantó la risa: "A ver si aguanto dos rounds", respondió.