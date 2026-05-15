Reitera Morena su rechazo al PVEM

Morena en San Luis Potosí descartó cualquier posibilidad de coalición con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para la elección de gubernatura de 2027 y sostuvo que mantendrá el principio de rechazo al nepotismo en sus procesos internos, afirmó la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del partido, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

La dirigente informó que en los próximos días las y los presidentes estatales de Morena sostendrán una reunión con la presidenta nacional, Ariadna Montiel, con el fin de dar seguimiento a la organización del proceso electoral rumbo a 2027 y a la coordinación interna del partido a nivel nacional.

Rodríguez Velázquez señaló que Morena en la entidad ha actuado de manera institucional y reiteró que no habrá alianza con el PVEM en la contienda por la gubernatura, además de mantener la postura de no postular a familiares de gobernantes.

"En Morena San Luis Potosí hemos sido muy institucionales y siempre hemos actuado con responsabilidad. Nosotros tenemos claridad en que para la gubernatura no habrá coalición con el Partido Verde; además, desde nuestro movimiento se ha sostenido con firmeza el principio de no al nepotismo. Cada proceso estatal será analizado de manera particular y siempre privilegiando los principios "valores de la Cuarta Transformación", comentó.

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El posicionamiento ocurre mientras el PVEM ha planteado la posibilidad de que la senadora Ruth González Silva —esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona— pueda competir por la gubernatura en 2027, postura respaldada por su dirigencia nacional, Karen Castrejón Trujillo, quien ha señalado que las encuestas favorecen a la legisladora y que su eventual candidatura se definiría mediante el voto ciudadano.