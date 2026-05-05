Relevo nacional de Alcalde, fortalecerá la 4T: Arreola Mallol

Tras el Congreso Nacional Extraordinario de Morena, donde fue designada Ariadna Montiel Reyes, como nueva dirigente nacional en sustitución de Luisa María Alcalde, el diputado local y presidente del Consejo Estatal del partido, Carlos Arreola Mallol, aseguró que el relevo fortalecerá la operación política del movimiento y dará un impulso clave a la estructura rumbo a las elecciones de 2027.

El legislador destacó que Montiel Reyes cuenta con experiencia probada en la administración pública y en la operación territorial, lo que dijo, permitirá "poner orden" al interior del partido. Señaló que su perfil técnico y disciplinado será determinante para consolidar estrategias más eficaces, apoyadas incluso en herramientas tecnológicas, además de reforzar la evaluación constante del trabajo político en cada entidad.

Arreola Mallol subrayó que la nueva lideresa conoce de primera mano la realidad de San Luis Potosí, debido a sus visitas previas como responsable de programas sociales, lo que facilitará la toma de decisiones en el estado. En ese sentido, afirmó que Morena en la entidad deberá redoblar esfuerzos en organización y formación política de su militancia, más allá de la afiliación, con miras a consolidar un proyecto de transformación.

Respecto al escenario electoral, consideró que el partido atraviesa una nueva etapa, en la que ya no es prioridad incorporar perfiles externos únicamente por su popularidad. Recordó experiencias pasadas que no dieron resultados y sostuvo que ahora Morena debe privilegiar candidatos con formación, principios y congruencia ideológica, alineados con los objetivos del movimiento.

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Finalmente, el dirigente estatal indicó que la instrucción nacional de no tolerar la corrupción y postular perfiles "limpios" también se aplicará en San Luis Potosí, donde aseguró, existen condiciones para competir con fuerza, ya sea en alianza o de manera independiente. "Tenemos estructura, resultados y una base sólida; con este nuevo impulso, Morena buscará finalmente gobernar el estado", concluyó.