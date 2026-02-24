logo pulso
Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Caos y violencia en varios estados de México tras muerte de El Mencho

Relleno de El Zapote es supervisado por Profepa

Por Leonel Mora

Febrero 24, 2026 03:00 a.m.
A
Relleno de El Zapote es supervisado por Profepa

Luego de que una organización civil advirtiera de posibles sanciones federales al Ayuntamiento de Soledad por el uso del relleno sanitario de El Zapote, autoridades de dicho municipio, afirmaron que, de hecho, el basurero se utiliza bajo supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Mediante una respuesta oficial, el gobierno soledense informó que "el sitio de disposición final en la localidad de Rancho Nuevo se encuentra operando de manera ordinaria, a la par de llevarse a cabo trabajos puntuales de remediación y compactación de residuos, mismos que son supervisados por la Profepa".

Se precisó que las labores están a cargo del propietario del lugar, quien gestionó y atendió, "de manera responsable", las recomendaciones de la autoridad federal.

Foto del día | Retenes reforzados
Foto del día | Retenes reforzados

Foto del día | Retenes reforzados

SLP

Alberto Martínez

Más presencia de la GCE en SLP.

Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno
Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno

Reportan seis casos de dengue en la Huasteca durante invierno

SLP

Huasteca Hoy

El mosquito aedes aegypti es el vector principal en los contagios registrados

Salud identifica marihuana como droga principal en SLP
Salud identifica marihuana como droga principal en SLP

Salud identifica marihuana como droga principal en SLP

SLP

Rubén Pacheco

El programa Escuela Segura, en colaboración con la Secretaría de Educación, ofrece capacitaciones y revisiones para prevenir consumo

Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido
Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido

Incendios arrasan miles de hectáreas; ya hay un detenido

SLP

Pulso Online

En una semana se combatieron 15 siniestros; más de 17 mil hectáreas han sido afectadas en lo que va del periodo.