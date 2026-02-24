Relleno de El Zapote es supervisado por Profepa

Luego de que una organización civil advirtiera de posibles sanciones federales al Ayuntamiento de Soledad por el uso del relleno sanitario de El Zapote, autoridades de dicho municipio, afirmaron que, de hecho, el basurero se utiliza bajo supervisión de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Mediante una respuesta oficial, el gobierno soledense informó que "el sitio de disposición final en la localidad de Rancho Nuevo se encuentra operando de manera ordinaria, a la par de llevarse a cabo trabajos puntuales de remediación y compactación de residuos, mismos que son supervisados por la Profepa".

Se precisó que las labores están a cargo del propietario del lugar, quien gestionó y atendió, "de manera responsable", las recomendaciones de la autoridad federal.