Remedia Ecología 12 tiraderos ilegales y faltan 16 más

En lo que va de la actual administración municipal se han detectado 28 tiraderos clandestinos de basura en la capital, de los cuales, la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos ha remediado 12 de ellos, aseguró Maximino Jasso Padrón, titular del área.

Mencionó que se ha logrado la recuperación de cerca de 800 toneladas de basura que fueron depositadas en sitios no autorizados y se sigue trabajando en la solución de los tiraderos restantes.

Esta semana, añadió el funcionario, se han confiscado cuatro carretones tirados por animales cuyos operadores incurrieron en el depósito de residuos en lugares no aptos para ello; a los infractores se les devolvió el animal, pero no su carretón, debido a que éste no contaba con permiso de operación, además se les impuso una multa.

Hubo también dos motocicletas con caja que quedaron bajo resguardo. Ambas del municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

De los tiraderos remediados, Jasso Padrón mencionó que están ubicados en sectores como El Terremoto, las Terceras, Prados de San Vicente, Villa de Pozos y en La Angostura.