Repara el Interapas un par de fugas

Por Samuel Moreno

Febrero 13, 2026 03:00 a.m.
A
Repara el Interapas un par de fugas

Fugas en la red de agua potable obligaron a Interapas a intervenir en al menos dos puntos de la zona sur de la capital, como parte de los trabajos de mantenimiento que se realizan para evitar mayores pérdidas del recurso y prevenir afectaciones al servicio en colonias habitacionales.

Uno de los puntos atendidos fue la Privada Españita, donde personal del organismo detectó una filtración en una tubería de dos pulgadas. La reparación incluyó el reemplazo de un tramo dañado de la conducción y la aplicación de un sistema de unión por calor, con el objetivo de reforzar el sellado y reducir la probabilidad de nuevas fugas en ese sector.

En esa misma zona, se instaló un mecanismo de control de presión en la red, medida con la que se busca disminuir el desgaste de la tubería y evitar que se repitan fallas similares, antes de cerrar la excavación y restablecer la operación normal.

De manera paralela, cuadrillas de Interapas realizaron maniobras para controlar una fuga en una toma domiciliaria de la calle Camino a Simón Díaz, en la colonia Revolución, intervención que permitió contener el desperdicio de agua en un área donde se han presentado reportes ciudadanos por este tipo de fallas.

