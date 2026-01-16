logo pulso
Repara municipio alumbrado público en El Saucito

Mantenimiento de esa vialidad corresponde a la Seduvop

Por Rolando Morales

Enero 16, 2026 03:00 a.m.
A
Repara municipio alumbrado público en El Saucito

La Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí intervino en la reparación del alumbrado público ubicado en los camellones centrales de la avenida Fray Diego de la Magdalena, en la colonia El Saucito, luego de que vecinos reportaran seis días consecutivos sin iluminación en el tramo comprendido entre avenida Saucito y calle Centauro del Norte.

La dependencia informó que personal municipal trabajó durante la noche para restablecer parcialmente el servicio, aunque no especificaron los detalles técnicos de los trabajos de rehabilitación, aclararon que la infraestructura pertenece a la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), por lo que corresponde al Gobierno del Estado dar una solución definitiva.

"Si bien la Seduvop es quien debe intervenir, trabajando en equipo lograremos un mejor resultado", comunicó el área de Servicios Municipales, al tiempo que reiteró que la operatividad del alumbrado después de esta intervención temporal depende de la autoridad estatal.

Vecinos del Saucito han señalado que la falta de iluminación en la zona representa un riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas, debido a que se trata de una vialidad de alta circulación.

El Ayuntamiento aseguró que continuará canalizando reportes y sumándose cuando sea necesario, aunque insistió en que la atención y mantenimiento de esa vialidad corresponde a Seduvop.

