Reparan mega fuga de agua atrás del IPICYT

Interapas reparó una fuga significativa de agua potable ubicada detrás del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (IPICYT), con lo que se restableció el abasto en amplios sectores de la tercera y cuarta sección de Las Lomas, así como en una parte de Villas del Pedregal.

Se trató de una avería en una tubería de 12 pulgadas de diámetro situada en una zona de acceso difícil y con inclinación de terreno, por lo que fue necesario el uso de maquinaria y de apoyo adicional del personal del organismo intermunicipal.

Debido a dichas condiciones, se requirió de un mayor tiempo de maniobra para intervenir la fuga de manera segura. Luego de la reparación, se logró reactivar el suministro de agua potable en los sectores ya mencionados del poniente de la capital, recuperando así el caudal y evitando el desperdicio de un mayor volumen del recurso líquido.

Interapas recordó a la población que cualquier fuga de agua potable que se detecte en la ciudad capital o los municipios de Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos, se puede reportar al teléfono del servicio "Fugacero", 444 301 88 74.

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