Reparte culpas G. Manzo por fallas en colonia

El director de Desarrollo Urbano de Soledad, Gabino Manzo Castrejón, informó que el fraccionamiento Valle de la Palma no está municipalizado y por ello no se les brindan servicios públicos como agua potable, drenaje, pavimentación y alumbrado público.

Residentes de esa colonia padecen la mala condición del drenaje y daños en sus viviendas a causa de una grieta geológica que atraviesa el fraccionamiento, sin que la constructora, el Interapas, o el Ayuntamiento se hagan responsables.

En respuesta, el funcionario argumentó que el fraccionamiento fue autorizado en anteriores administraciones y hace unos años se detectó una falla geológica que obligó al desarrollador a realizar una serie de estudios para modificar su proyecto.

“Esto implica que la empresa constructora no ha entregado al municipio y en la parte específica de los temas de agua, drenaje y manejo de pluviales, no ha hecho entrega de la infraestructura a las direcciones correspondientes ni al Interapas, por lo tanto, existen responsabilidades por parte de ellos”, aseguró.

Señaló que el fraccionador lleva alrededor de un año realizando un trámite ante el Interapas para ejecutar un proyecto de manejo de aguas pluviales, pero ante la situación que vive el organismo se había retrasado, aunque la última versión del desarrollador es que el proyecto ya fue autorizado y consiste en construir un cárcamo para contener las aguas pluviales y luego ingresarlas al cauce del rio Santiago.

“A nivel ejecución, la responsabilidad es del desarrollador; a nivel supervisión, pues dependiendo el área del Ayuntamiento, en este caso al Interapas le toca supervisar, aún no ha hecho la entrega de la infraestructura, específicamente el agua, los pozos, las coladeras, los drenajes, aún no se han hecho entrega al Interapas, y específicamente a nosotros no nos han entregado la totalidad”, aseguró.