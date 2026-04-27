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Reportan 14 auxilios por violencia familiar en una semana

Altas temperaturas y consumo de alcohol incrementan conflictos en hogares con espacios reducidos

Por Rolando Morales

Abril 27, 2026 11:07 a.m.
A
Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez / Foto: Pulso

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez / Foto: Pulso

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que durante la actual temporada de calor se ha registrado un incremento en los incidentes de violencia familiar, fenómeno que, explicó, está asociado a diversos factores.

De acuerdo con el funcionario, las altas temperaturas influyen directamente en el comportamiento de las personas, generando alteraciones en el carácter, particularmente en viviendas con espacios reducidos donde el calor se intensifica.

A ello se suma el aumento en el consumo de bebidas alcohólicas, lo que contribuye a detonar conflictos al interior de los hogares.

En cuanto a los resultados recientes, detalló que durante la última semana se atendieron 14 auxilios relacionados con violencia familiar.

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De estos casos, cuatro derivaron en la detención de los presuntos responsables, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.

Ante este panorama, señaló que se ha instruido al Agrupamiento Especial para la Atención de Violencia de Género y Familiar a responder de manera inmediata a los reportes, así como a reforzar las acciones preventivas mediante el trabajo con familias y comités ciudadanos.

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