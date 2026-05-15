Reportan 30 arrestos por narcomenudeo en la capital

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que en San Luis Potosí se realizan diariamente alrededor de 30 detenciones relacionadas con posesión y venta de droga, cifra que, aseguró, refleja el fortalecimiento de los operativos contra el narcomenudeo en la entidad.

El funcionario detalló que como resultado de estas acciones, al cierre de este día la corporación estatal acumula más de 4 mil 500 personas detenidas en lo que va del año por delitos vinculados con sustancias ilícitas, principalmente por posesión y comercialización de droga.

Juárez Hernández sostuvo que la estrategia implementada por las autoridades estatales ha permitido posicionar a San Luis Potosí como una de las entidades con mayor combate al narcomenudeo, al considerar que este fenómeno está directamente relacionado con otros delitos de alto impacto, especialmente los homicidios.

"Combatir el narcomenudeo ha sido una de las principales acciones dentro de la estrategia para disminuir el delito de homicidio", señaló el secretario, quien añadió que las detenciones abarcan desde consumidores hasta personas dedicadas a la distribución de sustancias.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Respecto a los aseguramientos, explicó que las drogas más decomisada en el estado continúan siendo marihuana y cristal, además de otras sustancias como cocaína y benzodiacepinas. Precisó que las autoridades valoran cada caso conforme a las cantidades permitidas por la Ley General de Salud para determinar si existe únicamente consumo personal o actividades de venta.