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Reportan 5 ataques armados a viviendas

Algunos no siempre están ligados al crimen organizado, dice la SSPC

Por Rubén Pacheco

Mayo 11, 2026 03:00 a.m.
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Reportan 5 ataques armados a viviendas

 En lo que va del 2026, en la entidad se han registrado alrededor de cinco ataques con armas de fuego en contra de domicilios, informó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Por ello, el mando policial consideró que no es común que la delincuencia cometa este tipo de crímenes, en la zona metropolitana de San Luis Potosí o en el estado.

Sostuvo que, de los cinco casos referidos, no todos están vinculados con la comercialización de droga o el crimen organizado, pues algunos provienen de antecedentes de rencillas y reyertas.

Incluso, advirtió que, si bien el número de emergencia 911 reporta incidentes de detonación de armas de fuego, cuando la Guardia Civil Estatal (GCE) acude al llamado de auxilio para verificar los hechos, corrobora que no existen indicios como casquillas percutidos o impacto en las fachadas.

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Consideró que las denuncias pueden alertar tales circunstancias que no existen, sin embargo, la población lo reporta de esta manera para que las corporaciones de seguridad respondan con mayor celeridad.

"Quiero decirles que nosotros vamos a atender todas las riñas, todos los problemas, inclusive, nos han hablado hasta cuando hay bailes o música estridente", afirmó.

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