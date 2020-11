Reprende Ecología a recolector de basura

Luego de la denuncia ciudadana de habitantes de la colonia San Francisco en contra de un recolector de basura que almacenaba desechos de basura en su propia casa, personal del área de Ecología Municipal acudió al domicilio ubicado en la calle República de Puerto Rico para exhortar al propietario a que mantenga limpia la vivienda para no perjudicar a sus vecinos.

La titular del área, Martha Zabala Tristán, indicó que en el domicilio se registraba una acumulación de material reciclable que no es basura, es material que el propietario junta después de su jornada diaria de recolección particular, la cual vende a una empresa recicladora después de varios días.

Indicó que la familia que habita en el lugar, se comprometió a mantener limpia la vía pública y no volver a recurrir en esta práctica.

Explicó que por parte del departamento de Ecología municipal, estarán acudiendo al domicilio cada cuatro días a fin de verificar que se haga el compromiso pactado con los propietarios y el departamento.

"De no ser así, la persona que se dedica a la recolección de basura particular, será sancionado. Primero se realizó el llamado a no afectar a terceros y remediar la situación, después se aplicarían las multas correspondientes por la acumulación de residuos en la vía pública, marcado en el Reglamento Municipal de Ecología", concluyó.