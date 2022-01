Reprocha Galindo a empresa operadora del ducto del Realito "zona de confort" ante fallas

El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, reprochó la zona de confort en la que cayó la empresa operadora del acueducto de la presa "El Realito", y que le ha llevado a tener 31 fallas desde que iniciaron las operaciones, cuatro de ellas en pocos días.

Dijo que también pidió al director del Interapas, Jorge Enrique Torres, meter presión a los responsables de la operación del acueducto de la presa El Realito, para que pongan más atención y resuelvan los problemas con mucha mayor rapidez.

"No podemos estar nosotros dos o tres veces por mes batallando con esta situación, y me parece que tiene mucho que ver con el hecho de que no se haya tomado la decisión de presionar a la empresa concesionaria".