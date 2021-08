Reprochan que no haya "piso parejo"

Comerciantes formales del Centro Histórico coincidieron en señalar que la situación es muy triste en referencia a la aplicación de la autoridad al no ser parejos y dejar trabajar a los ambulantes cuando ellos obedecen las indicaciones. "No hay piso parejo", puntualizan.

"Si nos van a cerrar a nosotros que también cierren los supermercados, así como los departamentos no esenciales de las grandes tiendas y qué se puede decir de los ambulantes, ellos laboran y bueno está cerrado y eso que ya pasaron las elecciones luego decían que eran compromisos políticos, pero ahorita que no hay necesidad de hacer compromisos para qué", señaló uno de los comerciantes formales.

Otro de los entrevistados manifestó que, en el caso de los informales puede ser que sea un miedo "no, no miedo, simplemente no les hacen caso las organizaciones de ambulantes, no toman en cuenta a la autoridad y hacen lo que quieren y más cuando la autoridad ya lo que quiere es irse y regresar a su casa y por ello no hacen nada".

También recalcaron que el comercio informal es un factor de riesgo importante porque no hay cuidado ni cuentan con los protocolos de sanidad y que cualquier gente lo puede comprobar asistiendo al centro.