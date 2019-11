Reprueba Coparmex estancamiento de la economía mexicana

El año 2019 cerrará con un crecimiento económico no mayor al 0.20%, y ello es un indicador de que la economía está estancada, informó el presidente local de la Confederación Patronal de la República Mexicana -Coparmex- Jaime Chalita Zarur.

Explicó que el organismo empresarial se ha pronunciado por una estabilidad macroeconómica, finanzas públicas sanas, una política monetaria en verdad autónoma y un sistema financiero robusto.

Dijo que la sociedad mexicana es la que debería estar empujando fuerte en un entorno internacional sumamente complicado y los mexicanos en unidad podrían realizar la hazaña sin esperar a que las cosas se compongan.

Recordó que como no se veía desde hace una década, la economía mexicana está estancada, no camina y en lo que va del año no hay crecimiento y los pronósticos de los especialistas no son optimistas a ese respecto.