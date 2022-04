Reprueba INE en SLP "marrullerías que nosotros estimábamos desterradas" durante jornada de revocación

Tras haber concluido ayer domingo la jornada consultiva de revocación de mandato, el Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral del (INE) en San Luis Potosí, Pablo Sergio Aispuro Cárdenas, se dijo sorprendido por la cantidad de "marrullerías" que le reportaron, incluso algunas prácticas que creía ya extintas desde hace décadas.

"Yo el próximo año cumplo 30 años en el Instituto, una gran cantidad de procesos electorales y consultas populares y hoy me sorprende estar en presencia de marrullerías que nosotros estimábamos desterradas ya, increíble, pero resurgieron usos que son incorrectos... como el carrusel, el acarreo, ratón loco, tacos, todas esas cosas", detalló.

Dijo además que son cuestiones completamente reprobables y no hay nada que justifique esas prácticas, no obstante explicó que no se puede decir que esto viene desde las cúpulas de los partidos políticos, más bien parece que viene desde el aliento de propios militantes "apasionados y fervorosos".

Aispuro Cárdenas señaló también que se esperaría que los partidos políticos fueran cantera de la participación política ética y democrática para los hombres y mujeres jóvenes que van a conducir al estado mexicano en el futuro.

"No es una buena idea dejarles a las nueva generaciones modos de hacer política que manden el mensaje que conservar o prolongar el poder justifica los medios", dijo.