Reprueba Iniciativa Privada legalizar de autos chocolate

La regularización de vehículos de procedencia extranjera sin documentación legal, volvió a encender focos de alerta en el sector empresarial, al ser considerada una medida que vulnera la certeza jurídica y desincentiva la llegada de nuevas inversiones, especialmente en la industria automotriz.

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano (CEM) en San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, advirtió que este tipo de políticas, lejos de representar un apoyo social, envían señales negativas a los inversionistas al flexibilizar la aplicación de la ley.

"Regularizar vehículos de procedencia ilegal no es apoyo social, es premiar la ilegalidad. Se castiga a quienes cumplen, se debilita la confianza y se pone en riesgo la inversión", sostuvo.

El líder empresarial señaló que la circulación de unidades conocidas como "autos chocolate", que a nivel nacional se estiman en cerca de tres millones, genera un impacto directo en la industria automotriz, uno de los principales motores económicos tanto del país como de San Luis Potosí.

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Explicó que, en un entorno global donde los países compiten por atraer capital mediante condiciones de estabilidad y certidumbre legal, decisiones como esta colocan a México en desventaja frente a otros mercados.

"Todos los países buscan incrementar su economía, pero en México la seguridad legal está en entredicho. Un decreto no debería estar por encima de la ley, pero en este caso lo hace, y eso ahuyenta inversiones", afirmó.

Chalita Zarur enfatizó que mantener el interés de nuevas empresas en el sector automotriz depende, en gran medida, del respeto al marco legal, ya que medidas que generan incertidumbre pueden frenar proyectos de inversión y afectar el crecimiento económico de la entidad.