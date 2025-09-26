logo pulso
Reprueban 8 policías capitalinos evaluaciones de control y confianza

Dos de ellos ya fueron dados de baja; los casos restantes se procesan en la Comisión de Honor y Justicia

Por Rolando Morales

Septiembre 26, 2025 11:58 a.m.
A
Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez / Foto: Pulso

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, informó que la corporación municipal cumple en tiempo y forma con las evaluaciones de control y confianza que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública, aunque reconoció que algunos elementos no han aprobado.

Explicó que las evaluaciones tienen una vigencia de dos años, por lo que cada ciclo se programan nuevas revisiones. "El año pasado cumplimos con casi 400 elementos evaluados, este vamos a 550 y el próximo año vencerán algunos más", señaló, al destacar que el centro evaluador marca las metas que deben cubrirse en los periodos establecidos.

Respecto a los resultados, el comisario indicó que actualmente se tienen ocho procesos abiertos de policías que no aprobaron los exámenes, de los cuales, dos ya fueron dados de baja, mientras que otros elementos se encuentran en la Comisión de Honor y Justicia en procesos de defensa.

Villa Gutiérrez añadió que en el caso del reclutamiento de nuevos elementos, la convocatoria está abierta de manera permanente. Actualmente, se cuenta con 40 mujeres en capacitación, y se prevé sumar a 30 más con la meta de alcanzar 100 nuevos elementos. No obstante, aclaró que algunos aspirantes han quedado fuera por no aprobar pruebas de control y confianza, evaluaciones físicas o por condiciones médicas.

El titular de la SSPC subrayó que la aplicación de estas medidas es necesaria para garantizar que los integrantes de la corporación municipal cumplan con los estándares de profesionalismo y confiabilidad que demanda la ciudadanía.

