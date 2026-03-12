logo pulso
Reprueban en Morena ´chapulineo´ de alcalde del Mpio. de Vanegas

Rompe el compromiso político asumido con el electorado: Rita Rodríguez

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 12, 2026 03:00 a.m.
A
La salida del alcalde de Vanegas, Gerónimo García Ruiz, de las filas de Morena para incorporarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) provocó una reacción crítica desde la dirigencia estatal del partido guinda. 

La presidenta del comité estatal, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez, cuestionó el cambio político y advirtió que ese tipo de decisiones "se ven mal" ante la ciudadanía.

Rodríguez Velázquez sostuvo que la salida del alcalde no le sorprendió, pero criticó el cambio de partido al considerar que rompe con el compromiso político asumido con el electorado. "Llegó por un partido y qué mal se ve que se haya ido a otro, solamente porque lo invitaron o porque se enojó o porque amaneció de alguna forma, no lo sé. No he platicado con él, pero qué mal se ve con el pueblo de Vanegas", afirmó.

El alcalde de Vanegas, Josué García Ruiz, anunció su adhesión al Verde, pese a haber ganado la alcaldía con Morena en la elección de 2024. El cambio lo confirmó durante un evento partidista realizado el pasado fin de semana en ese municipio, donde se tomó protesta al comité municipal del PVEM, y argumentó que la decisión busca atraer mayor apoyo institucional para Vanegas.

Ante el señalamiento del alcalde sobre la supuesta falta de respaldo hacia el municipio, la dirigente rechazó que los ayuntamientos dependan de recursos partidistas y sostuvo que los presidentes municipales reciben presupuesto tanto del gobierno estatal como del federal, recursos que —dijo— deben administrarse correctamente para atender a la población.

Ya son dos los alcaldes que han dejado Morena para sumarse 

al Verde.

