Requiere la red hidráulica 2,400 mdp

En su intervención ante la Comisión del Agua del Congreso del Estado, el alcalde Enrique Francisco Galindo Ceballos pidió que exista la sintonía necesaria entre el Gobierno del Estado, el Poder Legislativo y los gobiernos municipales para romper el círculo vicioso de escasez y deuda que existe entre la ciudadanía y el organismo operador, Interapas.

Adelantó que, en caso de que no se autoricen aumentos a las tarifas del servicio, se deberán buscar otras fuentes de financiamiento para invertir dos mil 400 millones de pesos en los siguientes tres años para "poner al día" 400 kilómetros de red hidráulica (tuberías); modernizar 105 pozos e instalar 270 mil medidores, entre otras cosas.

Expresó que las y los residentes de la capital, Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro votaron en junio por gobiernos que resolvieran los añejos problemas de acceso al agua potable y que es necesario responder a esa expectativa.

Visualizó dos grandes problemas: por un lado, el desabasto de agua que no se resuelve con paliativos como las pipas, sino con una distribución eficiente para la cual se necesita hacer inversiones importantes en renovar la red hidráulica y así eliminar fugas, y por otro lado el endeudamiento de las y los usuarios de todos los sectores, que no hace más que crecer aún y cuando no se reciba el líquido.

Consideró que ambos aspectos se pueden solucionar si se le da un valor real al costo del líquido, sin que se pierda el carácter social y de derechos humanos inherente al tema.