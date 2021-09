Respalda Canacintra a titular de Sedeco

Carlos Mendizábal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), aseguró que tienen confianza en Arturo Segoviano García, nuevo Secretario de Desarrollo Económico, de quien dijo lo conocen bien, ha sido parte del sector y ya han tenido pláticas sobre varios proyectos.

"Estamos trabajando con Arturo Segoviano en algunos proyectos sobre todo para atraer inversión y más que eso, necesitamos dar mucha más confianza a esa inversión, en el aspecto de seguridad, infraestructura y que no haya bloqueos", explicó.

Respecto al mensaje del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, dijo "aplaudo y me llamó la atención es que no creará divisiones entre los potosinos y que haya realmente un llamado para que no exista ese tipo de particiones que luego nos venden desde gobierno federal, me encantó esa parte".

Carlos Mendizábal dijo que los proyectos son muy importantes para el desarrollo de San Luis Potosí, por lo cual trabajarán de la mano para poder llevarlos a cabo.