Respalda Gallardo iniciativa de regulación de IA

Después que el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa para regular el uso de la inteligencia artificial (IA), el gobernador Ricardo Gallardo Cardona celebró la propuesta legislativa, pues consideró que, en la actualidad se cometen delitos con este tipo de tecnología.

Como antecedentes, señaló la difusión de varios videos en redes sociales de supuestos criminales mencionando a funcionarios estatales el pasado 16 de octubre.

El mandatario potosino negó que se tratara de organizaciones delictivas, sino de personas plenamente identificables que utilizaron inteligencia artificial.

Gallardo Cardona dijo que ya era tiempo que alguna entidad federativa lo propusiera, por lo cual, celebró que el Poder Legislativo de San Luis Potosí lo haya oficializado en días pasados.

Acusó que delincuentes utilizan la IA con el objetivo de extorsionar a la población, por ende, urgió a reglamentar su utilización, sobre todo, cuando se busca afectar a la ciudadanía.

Sostuvo que seguirá la libertad de expresión de los medios de información, porque en caso de que las autoridades o el estado difieran de las publicaciones pueden ejercer su derecho a réplica, porque "dan la cara y sabemos quiénes son los periodistas, con quienes podemos dirigirnos para una réplica".

"Pero imagínate un medio, o ni siquiera un medio, una página de Facebook que abran, suban un video con inteligencia artificial extorsionando, causando pánico, causando pánico a la gente con la delincuencia, pues eso tiene que ser reglamentado", concluyó.