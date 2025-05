Abogados postulantes respaldan a presidente del STJE en elección judicial

Efraín Torres Salazar, presidente de la Asociación de Abogados Postulantes y Especialistas en Oralidad de San Luis Potosí, señaló que para la elección del Poder Judicial, la organización solo respaldará perfiles que se encuentren debidamente preparados para los cargos a elegir y que hayan tenido una trayectoria en favor de la impartición de justicia.

"Y así como digo que hay muchos que se encuentran trabajando como jueces y magistrados y que no reúnen los requisitos totales de capacidad legal en la ejecución de las sentencias y apelaciones, también, lo ciertos es que hay otros que sí lo hacen, esto no es general".

En rueda de prensa manifestó que la asociación civil respalda a un total de 20 perfiles, entre los que se encuentra Arturo Morales Silva, presidente del Supremo Tribunal de Justicia de San Luis Potosí.

Torres Salazar determinó que la asociación ha analizado los perfiles a participar en la entidad potosina y refirió que, si bien, no hay riesgo de que alguno de los candidatos no cumplan con la capacidad y conocimiento necesarios, si existen perfiles cuya trayectoria no tiene el perfil de impartición de justicia que busca la ciudadanía.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"Los magistrados que ya están nombrados y que tuvieron el tiempo para hacer las cosas por una buena impartición de justicia y no lo han hecho, ¿a qué quieren regresar esta vez si no lo han hecho en toda esa capacidad?"

Afirmó que no todos los candidatos que se encuentran en la contienda tienen la capacidad para regenerar el Estado de Derecho a una circunstancia positiva para las necesidades de la ciudadanía, "y si llega a ostentar el cargo, no quiere decir que fue por su capacidad sino porque todo el pueblo lo llevó a ese punto".

Puntualizó que de ganar estos perfiles, la asociación pedirá ante el comité disciplinario su intervención para que esta plaza sea nuevamente liberada para alguien de mejor competencia.