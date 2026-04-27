Restablecen alumbrado en el Centro y avenida 20 de Noviembre

El área de Servicios Municipales informó que fueron atendidas fallas en el sistema de alumbrado público en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el Centro Histórico y la avenida 20 de Noviembre, donde el servicio ya fue restablecido.

De acuerdo con la dependencia, uno de los reportes se ubicó en el Jardín de San Francisco, en el perímetro de Galeana, Aldama e Independencia. En la revisión se detectaron interruptores desactivados y daños en el contactor, con puntas quemadas, por lo que se realizaron trabajos de reposición de líneas y reconexión del sistema.

También se atendió un tramo de la avenida 20 de Noviembre, entre Ciclón y Coronel Espinosa, en ambos sentidos, donde se encontraron líneas dañadas. En este punto se llevaron a cabo labores de mantenimiento, reposición de cableado y ajustes en el control eléctrico.

La dependencia indicó que, tras las reparaciones, se realizaron mediciones de carga para verificar el correcto funcionamiento del sistema.

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