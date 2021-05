Restauranteros reportan falta de personal

El sector restaurantero vive un momento de caos por la reducción de sus plantillas, porqué ahora que las ventas van creciendo luego del semáforo rojo, no tienen suficientes meseros y cocineros, dijo Eduardo Kasis, presidente de la Cámara Nacional de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Por tal motivo explicó que ya están en comunicación con el Sindicato de Meseros, a fin de lograr un programa de certificación "pero el mismo sindicato nos dice que no tienen personal porque, al no haber trabajo se fueron a la Zona Industrial a desarrollar otros oficios al no tener oportunidades en el suyo".

Explicó que luego de un año sin demanda en el sector restaurantero la gente buscó otra alternativa, de ahí que estarán buscando la certificación que sería en bloques de cien en cien meseros para poder calificar.

Ante la urgencia, Kasis Chevaile agregó que la próxima semana arrancarán con el Centro de Entrenamiento, a fin de contar con mano de obra, de garantizar a corto plazo que los interesados asistan, se preparen y que se incorporen de manera inmediata a los restaurantes.

"El motivo es que, bajo el esquema que se manejó el semáforo, cuando solo se permitió servicio para llevar, entonces los negocios que nunca se dedicaron a esa actividad e inexpertos tuvimos que hacer una reingeniería completa de operación y esto llevó a la quiebra de muchos", dijo.