Restaurantes de El Dorado no aguantaron

En las Plazas Comerciales se superaron las ventas del año pasado por motivo del Buen Fin inclusive las tiendas grandes tuvieron mayor almacén de productos para venta, es decir que se resurtieron por la buena afluencia de personas, indicó Eduardo Ayala Morales, presidente de la sección especializada de Plazas Comerciales de la Canaco-Servytur.

Agregó que la gente asistió a los comercios grandes y si se preguntaba si habían vendido, sí lo hicieron porque se vio mucho producto y lo que pasó fue "que se resurtieron lo que quiere decir que fue bueno el Buen Fin".

También dijo que para las ventas navideñas esperan que sea mejor porque se tienen quince días y no solamente una semana como lo es la promoción del Buen Fin.

"Ayudará mucho que ahora la banca da muchas promociones de meses sin intereses, es un buen gancho para todos, para el que compra como para el que vende", señaló el dirigente.

Eduardo Ayala Morales confirmó que los restaurantes que se ubican en las Plazas Comerciales como en El Dorado cerraron. "Existen todavía varios locales solos luego de que cerraron por la pandemia", puntualizó.

"Eran como cuatro o cinco restaurantes en El Dorado los que cerraron y ya no reabrieron, están solos los locales y como ya no fue negocio unos quebraron y otros no aguantaron la situación financiera de pagar rentas, servicios, sueldos y aunque eran negocios con muy buena afluencia de gente", puntualizó.