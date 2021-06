Restaurantes podrían destinar un espacio para personas vacunadas contra Covid-19

Con la finalidad de incrementar los aforos en los restaurantes potosinos y a la vez lograr una mayor reactivación económica en este sector, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) hizo la propuesta ante autoridades de Salud de que se les autorice habilitar una zona para personas inoculadas al interior de los establecimientos.

En entrevista, el líder restaurantero Eduardo Kasis Chevaile explicó que el planteamiento consiste en destinar un área particular dentro de los restaurantes, donde se podrán sentar personas que ya tienen su esquema de inmunización completo, de tal modo que el aforo en ese espacio no se vería limitado con restricciones de mesas por la sana distancia.

Refirió que para poder ingresar a esa zona, los comensales tendrían que presentar un comprobante de vacunación.

El dirigente empresarial dijo que desde la Canirac se decidió presentar esta solicitud tomando como referencia la dinámica que han adoptado otros países donde la vida en bares, restaurantes, centros nocturnos y hasta conciertos se ha logrado reactivar gracias a este tipo de estrategias.

"Así como hay una zona de fumadores y no fumadores en los restaurantes, entonces también que haya una zona de vacunados; estamos buscando platicar con las autoridades sobre la posibilidad de tener una zona así. En otros países, donde el programa de vacunación va mucho más avanzado que el nuestro, existe algo así y hay todo un protocolo sanitario diferente", dijo.