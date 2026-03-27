Retiran 450 kilos de basura en drenaje del Mercado Hidalgo
Desazolve busca evitar encharcamientos
El organismo operador Interapas amplió el perímetro de limpieza sanitaria en el Centro Histórico y realizó trabajos de desazolve en el entorno del Mercado Hidalgo, como parte del operativo de Semana Santa.
Durante las labores, se limpiaron 400 metros de red sanitaria, además de 12 pozos de visita y cuatro bocas de tormenta, con apoyo de un camión hidroneumático.
En el operativo se retiraron alrededor de 450 kilogramos de basura, así como acumulaciones de grasa derivadas de desechos de alimentos.
El organismo exhortó a comerciantes a manejar adecuadamente residuos y grasas para evitar obstrucciones en el drenaje.
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Tras la intervención, el sistema quedó funcionando de manera adecuada, lo que permitirá reducir riesgos de encharcamientos en la zona durante la temporada alta.
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