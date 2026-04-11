Retiran apoyo económico a periodista desplazada

Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) señaló a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) y de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, por no restablecer el apoyo económico destinado a la periodista Myrna Gómez, quien permanece en condición de desplazamiento forzado interno por agresiones relacionadas con su labor informativa.

El recurso, que forma parte de las medidas de protección otorgadas desde 2022, permanece suspendido desde abril de 2024. Ante ello, la organización dirigió el señalamiento al subsecretario de Sedesore, Miguel Ángel Méndez; al director administrativo de la dependencia, Carlos Mexquitic; y a la directora general de Derechos Humanos y Políticas Públicas de la Secretaría General de Gobierno, Verónica Onofre Serment.

De acuerdo con CIMAC, la suspensión del apoyo deriva de irregularidades administrativas, trabas burocráticas y falta de claridad por parte de las autoridades estatales. Subrayó que la entrega de este recurso no puede estar sujeta a procesos electorales, vedas o intereses partidistas, al tratarse de una obligación institucional hacia una persona en situación de riesgo.

La organización advirtió que la falta de respuesta y de certeza sobre la reactivación del apoyo representa un acto de revictimización, ya que no toma en cuenta que Myrna Gómez sigue desplazada. Desde 2019, la periodista enfrenta un contexto de violencia derivado de su labor informativa, luego de ser víctima de amenazas, actos de intimidación, el allanamiento de su domicilio y un ataque armado presuntamente perpetrado por integrantes del cártel de Santa Rosa de Lima.

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Finalmente, CIMAC alertó que la desprotección institucional podría aumentar el nivel de riesgo para la periodista, especialmente después de que otras medidas de seguridad también le fueron retiradas por el propio mecanismo. Reiteró que la protección a mujeres periodistas no debe entenderse como una concesión política, sino como un derecho que debe garantizarse de forma integral e inmediata para salvaguardar su vida e integridad.