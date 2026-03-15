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Retiran puesto donde vendían y bebían alcohol en pleno Centro

El operativo contó con apoyo de la SSPC y se aseguraron objetos como bancos y tanques de gas.

Por Rolando Morales

Marzo 15, 2026 11:54 a.m.
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Retiran puesto donde vendían y bebían alcohol en pleno Centro

Personal de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí retiró un puesto ambulante que operaba en el centro de la ciudad y donde se consumían bebidas alcohólicas en la vía pública durante horario comercial, una práctica que contraviene la normativa municipal.

El operativo se realizó con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Durante la intervención se desmontó la estructura del puesto y se aseguraron diversos objetos utilizados para su funcionamiento, entre ellos bancos, tanques de gas, lonas, refrescos y hieleras.

Además, cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en la actividad.

El director de Comercio del Ayuntamiento, Ángel de la Vega Pineda, explicó que estas acciones forman parte de los operativos permanentes que se realizan en el primer cuadro de la ciudad para vigilar el cumplimiento de las regulaciones y mantener el orden en la vía pública.

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Indicó que el consumo de bebidas alcohólicas en la calle constituye una falta a las disposiciones municipales, por lo que al detectarse este tipo de situaciones se procede con el retiro inmediato del puesto en coordinación con las corporaciones de seguridad.

Agregó que actualmente se revisa la situación legal del espacio para determinar si procede la cancelación de cualquier permiso o derecho que hubiera sido otorgado para instalarse en ese punto, debido a las irregularidades detectadas durante el operativo.

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