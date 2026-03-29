Retirarán árboles en riesgo en Morales y reforestarán

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara informó que se alista una serie de intervenciones en el Parque de Morales que incluyen el retiro de árboles en riesgo, reforestación con especies nativas y la creación de un espacio tipo vivero dentro del propio parque.

De acuerdo con el funcionario, ya fue ingresado ante juzgados el escrito para autorizar el retiro de al menos 18 árboles que representan un peligro. La intervención dependerá únicamente de los tiempos legales y de evitar que terceros interfieran en el proceso. Se prevé que los trabajos inicien una vez que concluya la Feria de las Flores, el próximo 30 de marzo.

Azuara explicó que el retiro del arbolado irá acompañado de una sustitución con ejemplares de buen tamaño, como mezquites y huizaches, especies endémicas de la región. Esta decisión responde a recomendaciones de especialistas para diversificar la vegetación y reducir el impacto de plagas, un problema que dijo ha afectado a distintas ciudades del país y de América Latina.

El plan también contempla cambiar la estrategia de reforestación. En lugar de plantar un solo tipo de árbol por zona, se buscará introducir variedad para evitar afectaciones masivas en caso de enfermedades. Como ejemplo, mencionó casos recientes donde plagas han dañado de forma generalizada áreas con vegetación homogénea.

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Además, se habilitará un área en la parte posterior del parque, cerca del lago de los patos, donde se sembrarán árboles pequeños en alta densidad para que crezcan como en un vivero. Una vez que alcancen el tamaño adecuado, serán extraídos y trasplantados a distintos puntos.

Las primeras acciones de reforestación comenzarán en los próximos días, aprovechando el inicio de la primavera. La meta es que antes del invierno ya se cuente con árboles desarrollados listos para su reubicación.