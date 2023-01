Retos, promesas y amenazas de la IA

Jorge de la Vega Carregha (*)

La Inteligencia Artificial (IA) es una de las tecnologías más emocionantes y transformadoras de nuestro tiempo. Desde el reconocimiento de voz hasta la conducción autónoma, la IA está cambiando la forma en que vivimos y trabajamos. Sin embargo, como con cualquier tecnología potente, también plantea algunos desafíos y preocupaciones.

Uno de los mayores desafíos de la IA es asegurar que se utilice de manera ética y responsable. Con el aumento de la automatización, hay preocupaciones de que la IA pueda reemplazar a trabajadores humanos, especialmente en campos como la fabricación y los servicios. También hay preocupaciones de que la IA pueda ser utilizada para vigilar a las personas de manera invasiva o para tomar decisiones discriminatorias.

Sin embargo, a pesar de los riesgos que algunos ven en ella, la IA también tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para mejorar nuestras vidas. Por ejemplo, la IA puede ayudar a los médicos a detectar enfermedades más rápido y a los científicos a descubrir nuevos medicamentos.

También puede ayudar a los agricultores a cultivar cosechas más eficientes y a los urbanistas a planificar ciudades más sostenibles.

Lo ya disponible

Una de las herramientas de IA que ya tenemos al alcance de manera gratuita es ChatGPT (Generative Pre-training Transformer o Transformador de Pre-entrenamiento Generativo), una herramienta desarrollada por la organización OpenAI.

Los usuarios pueden interactuar con esta herramienta para cuestionarlo e incluso solicitarle que genere textos a partir de ideas o instrucciones que le den. Este es el caso de la entrevista que realicé a dicha plataforma con la intención de medir el alcance, las capacidades y la precisión con la que funciona.

Después de casi dos horas de interacción con la plataforma, el resultado fue una entrevista con extensión de 19 páginas, imposible de reproducir de manera íntegra en este espacio. Por lo que narraré los elementos más destacados, intercalando algunas de las respuestas obtenidas, para brindar a quien lee la posibilidad de conocer el funcionamiento de una herramienta de chat operada por Inteligencia Artificial.

A las preguntas precisas ¿Cómo te construyeron? ¿Se puede saber? ¿Con qué framework y con qué lenguaje de programación? ChatGPT respondió “Fui construido por OpenAI, una empresa de investigación en inteligencia artificial fundada en 2015 por un grupo de personas que incluye a Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman y Wojciech Zaremba”.

Utilizan una variedad de lenguajes de programación y frameworks para construir y entrenar a sus modelos de lenguaje, como Python y PyTorch. Sin embargo, no tengo acceso a más detalles sobre cómo fui construido exactamente”.

Para poder apreciar las posibilidades que nos ofrece una herramienta como esta, es importante comprender el concepto “Modelo de lenguaje”, para lo cual le solicité a ChatGPT que me explicara con mayor precisión en qué consiste y cómo funciona. “Un modelo de lenguaje es un tipo de modelo de machine learning que ha sido entrenado para procesar y comprender el lenguaje humano. Los modelos de lenguaje se pueden utilizar para realizar una amplia variedad de tareas, como traducción, resumen de texto, respuesta a preguntas y escritura automática”, explicó.

Para entrenar un modelo de lenguaje, se le proporciona un conjunto de datos de texto y se le asigna una tarea específica. El modelo utiliza el aprendizaje por refuerzo para mejorar su rendimiento en la tarea a medida que recibe retroalimentación sobre su rendimiento.

A medida que aprende a completar la tarea de manera más precisa, el modelo comienza a comprender mejor el lenguaje y a utilizar ese conocimiento para realizar la tarea de manera más efectiva.

“Existen muchos tipos diferentes de modelos de lenguaje, y el funcionamiento específico de cada uno puede variar. Sin embargo, en general, los modelos de lenguaje utilizan una combinación de técnicas de procesamiento de lenguaje natural y aprendizaje automático para comprender y procesar el lenguaje humano”.

Agregó la máquina que en lo que se refiere al concepto Modelo de Lenguaje de OpenAI “es un sistema informático diseñado para procesar y comprender el lenguaje humano de manera automática. Se construyen utilizando técnicas de aprendizaje automático y se entrenan con grandes cantidades de datos de lenguaje humano, como textos escritos o transcripciones

de conversaciones”.

Agrega que una vez entrenado, “un modelo de lenguaje puede utilizarse para realizar una amplia variedad de tareas que involucren el lenguaje, como la traducción, la generación de texto coherente y natural, el resumen de texto y la respuesta a preguntas”.

Eso me llevó a preguntarle cuáles son los beneficios de utilizar este tipo de herramientas y comenta, “algunos de los beneficios potenciales de utilizar GPT o cualquier otro modelo de lenguaje de OpenAI pueden incluir: ahorro de tiempo al realizar tareas que impliquen el procesamiento de texto; realizar tareas de manera muy precisa; capacidad de realizar tareas complejas que involucren el procesamiento de lenguaje natural; facilidad de uso y disponibilidad en forma de APIs (interfaces de programación de aplicaciones) que pueden ser fácilmente integrados en aplicaciones y sistemas existentes”. La entrevista continúo en ese tono y le fui pidiendo que profundizara cada vez más en cada uno de esos rubros, describiendo detalladamente ejemplos de cada uno de esos posibles beneficios.

Una de las razones que generan mayor preocupación en cuanto a la inclusión de las herramientas de IA en distintos ámbitos laborales y de desarrollo humano es la tendencia a la automatización, que se interpreta como una amenaza laboral para las personas que desarrollan esas funciones.

Y si bien es cierto que se espera la automatización y sustitución de puestos de trabajo por equipos operado por IA, es una automatización tendiente a buscar el bienestar y un mejor desarrollo de las personas.

Los beneficios listados anteriormente le permiten al ser humano dedicar su tiempo y potencial a otro tipo de actividades que verdaderamente solo puedan ser desarrolladas por una persona, por ejemplo, entrenar a la IA.

No es perfecta

Es importante tener en cuenta que los modelos de lenguaje, tienen sus limitaciones y no pueden realizar todas las tareas de manera perfecta. Por ejemplo, en el caso de ChatGPT, su base de conocimiento no se ha ampliado desde septiembre de 2021, lo que significa “que toda la información y el conocimiento que tengo está basado en lo que era conocido y estaba disponible hasta ese momento”, reconoce.

No hay que perder de vista que esta herramienta de IA es solo una de las varias que ha desarrollado OpenAI, quien a su vez es solo una de las varias empresas que están haciendo desarrollo de IA. Y si bien tienen un alcance y capacidades que hasta hace poco parecerían solo disponibles en la ciencia ficción, siguen siendo desarrollos de software creados por seres humanos, no pueden hacer nada para lo cual no hayan sido pre-programados, no puede funcionar de manera efectiva sin una amplia y diversa muestra de datos, por lo que es importante considerar la representatividad y la diversidad al seleccionar y proporcionar datos para el entrenamiento de modelos de lenguaje de IA.

Además del procesamiento de texto, la IA también se puede utilizar para procesar imágenes y audio, así como una amplia gama de otras aplicaciones.

Para interactuar con los modelos de lenguaje de IA o con aplicaciones de IA en general, el usuario final debe desarrollar habilidades de comunicación, habilidades de análisis, habilidades de resolución de problemas y habilidades digitales.

En general, es importante que el usuario final desarrolle una mentalidad de aprendizaje continuo y esté dispuesto a experimentar y probar nuevas formas de interactuar con la IA.

Con el tiempo, esto le ayudará a sacar el máximo provecho de las aplicaciones de IA y a utilizarlas de manera efectiva en su vida y trabajo.

ChatGPT ¿Tienes algún mensaje para la gente que lea esta entrevista?

“Sí, me gustaría decirles que la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy útil y poderosa en muchas áreas, pero es importante recordar que es solo una herramienta y que siempre hay lugar para el trabajo humano y el pensamiento crítico.

“La IA no debe ser vista como una amenaza a los empleos humanos, sino más bien como una oportunidad para que los seres humanos se enfoquen en tareas que requieran sus habilidades y conocimientos especializados. También es importante tener en cuenta que la IA debe desarrollarse y utilizarse de manera responsable y ética, y es responsabilidad de todos nosotros asegurarnos de que esto suceda”.

*Jorge de la Vega Carregha es profesor investigador en la Universidad Pedagógica Nacional UPN241 SLP y catedrático de la FCC de la UASLP.

Es Doctor en C. de la Educación, Maestro en Educación, Máster en Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación y Licenciado en Ciencias.