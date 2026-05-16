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Reubican transmisiones del Mundial a estadio

Por Rubén Pacheco

Mayo 16, 2026 03:00 a.m.
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Reubican transmisiones del Mundial a estadio

El Gobierno del Estado decidió reubicar las trasmisiones de los juegos del Mundial de Futbol al estadio Financiera Libertad, porque la plaza de Los Fundadores presenta daños estructurales, afirmó el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona.

Alegó que luego de la realización del Festival San Luis, organizado por el Ayuntamiento capitalino, se registraron nuevas fisuras en la estructura de la plancha cívica, por ello, se complementó la colocación de puntales.

Refirió que la administración estatal no desea que "vaya a pasar una desgracia", por ello, decidió solicitar prestado el complejo deportivo donde juega el Atlético de San Luis.

Aseveró que se controlará la comercialización de alcohol en el estadio, a fin de evitar conflictos por el consumo en exceso de bebidas embriagantes.

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"Preferimos mejor movernos y el Mundial se transmitirá en el estadio Alfonso Lastras (sic). En un lugar cómodo para la gente y ad doc para ver el mundial", declaró el mandatario estatal.

Al respecto, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos reiteró su disposición al diálogo con el gobierno estatal respecto al uso de la plaza para tales transmisiones y propuso la rehabilitación integral del sitio "para los próximos 30 años", a fin de no caer en discusiones cada vez que se realiza un evento en dicha plaza. 

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