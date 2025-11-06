Revelan fortuna inmobiliaria de líder sindical del Monte de Piedad en SLP

Una investigación publicada por el medio Xpectro FM, titulada "El Cártel Inmobiliario del Clan Zayún", reveló que el secretario general del Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, Arturo Zayún González, ha acumulado una fortuna inmobiliaria superior a los 300 millones de pesos, principalmente en San Luis Potosí y Quintana Roo.

El dirigente sindical se encuentra actualmente en medio de una huelga nacional del Monte de Piedad, que mantiene paralizadas más de 300 sucursales en el país y afecta la operación de créditos prendarios, de acuerdo con información publicada por El Universal. La propia institución ha atribuido el paro a un conflicto interno en la dirigencia que encabeza Zayún González.

De acuerdo con el reportaje firmado por el periodista Víctor Hugo Arteaga, las propiedades fueron adquiridas a lo largo de más de dos décadas, muchas de ellas pagadas en efectivo y registradas con valores inferiores a su precio comercial real, lo que —según el medio— podría implicar simulación de compraventas.

Propiedades en San Luis Potosí

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La investigación señala que San Luis Potosí concentra una parte importante del patrimonio de Zayún González. Entre las propiedades detectadas figuran:

Una casa en el Club de Golf Campestre , adquirida en 2012 por 2.6 millones de pesos declarados , aunque su valor real estaría entre 17 y 49 millones de pesos .

Un inmueble en el Fraccionamiento Matamoros , comprado en 2013 por 560 mil pesos , pagado de contado.

Una propiedad en Villas del Pedregal , adquirida ese mismo año por 960 mil pesos mediante dos cheques.

Dos lotes en Villa Magna, comprados este año por 1.8 millones de pesos, cuando su valor de mercado superaría los 5 millones.

El medio documenta además la compra de otra residencia en el Club de Golf Campestre, valuada entre 40 y 60 millones de pesos, y una finca de descanso en el Fraccionamiento San Miguel de la Colina, con alberca, muros reforzados y cámaras de vigilancia. Los terrenos de esa propiedad fueron adquiridos entre 2003 y 2009 por solo 215 mil pesos declarados.

Posible esquema familiar

Según Xpectro FM, parte de las operaciones inmobiliarias se realizaron a través de un esquema familiar, donde los hermanos del dirigente, Roberto y Gustavo Zayún González, habrían replicado el mismo patrón de adquisición: pagos en efectivo, precios subvaluados y uso de notarías repetidas. Sin embargo, el eje del presunto enriquecimiento se concentra en Arturo Zayún, quien dirige el sindicato desde hace más de 25 años.

Señalamientos sobre manejo de recursos

El reportaje también refiere la existencia de negocios paralelos, como joyerías y la renta de salones para eventos, algunos presuntamente dentro de inmuebles vinculados al gremio del Monte de Piedad. Según el medio, testimonios de trabajadores señalan el posible uso indebido de recursos sindicales y triangulación de fondos a través de operaciones inmobiliarias y comerciales.

Actas y notarías, según la investigación:

De acuerdo con Xpectro FM, varias operaciones quedaron registradas ante las notarías: No. 20, Guillermo Delgado Robles; No. 5, Agustín Castillo Toro; No. 11, Bernardo González Courtade; No. 23, Juan Gerardo Zamanillo Olvera; No. 21, Gerardo Parra Dávalos; No. 4, Octaviano Gómez y Gómez; No. 8, Roberto Castañón Arriaga; y No. 19, Alfredo Noyola Robles. Estas referencias provienen de documentos notariales y folios citados en el reportaje.

Te puede interesar: Huelga en Monte de Piedad por capricho sindical







