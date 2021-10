Revisa alcaldía obras que habrían iniciado sin suficiencia presupuestal

Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal, dijo que todavía no se termina la revisión de todas las obras, en especial de las que iniciaron recientemente, de las cuales no se sabe si contaban con techo presupuestal o no.

"Todas las obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones, tienen un trámite previo. Esto la gente casi no lo sabe. Se llama suficiencia presupuestal, es decir, tengo el dinero para hacerlo. Esa carta de suficiencia la da la Tesorería Municipal y si no se tiene ese documento, no se puede iniciar el proyecto o la compra, renta o de lo que se trate", explicó.

Se dijo que existen obras iniciadas en el trienio pasado que no contaban con esa suficiencia presupuestal o que la "difirieron" para finales del presente, cosa que el alcalde Galindo Ceballos consideró incorrecto.

Hizo el compromiso de que, una vez concluido el análisis de la obra pública heredada, se dará a conocer cuáles obras están completas, cuales no, qué obras iniciaron sin suficiencia presupuestal, qué hace falta para completarlas y otros requisitos.

El alcalde pidió paciencia para revelar estos datos y ser preciso, en lugar de incurrir en especulaciones.

Muchas de las obras de la pasada administración municipal, habrían iniciado sin contar con un documento esencial como es la carta de suficiencia presupuestal, aspecto que está revisando el nuevo Ayuntamiento de la capital para determinar cuántos proyectos cumplieron ese requisito y cuáles no.