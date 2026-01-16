Revisa PC vehículos distribuidores de gas

La Dirección Municipal de Protección Civil informó que se realizan operativos continuos para revisar el estado en el que operan las unidades distribuidoras de gas que circulan por la ciudad, con el fin de reducir riesgos y garantizar servicios seguros a la población.

Personal del área de Inspección verifica que los vehículos cumplan con las normas vigentes. Entre los puntos revisados se encuentran las condiciones mecánicas de las unidades, la señalización requerida y el equipo de seguridad que deben portar durante el traslado y operación.

Además, se revisan bitácoras y dictámenes técnicos de mantenimiento para constatar que estén actualizados y en orden, así como el estado de instalaciones y equipos que transportan el combustible.

De acuerdo con la dependencia, estos operativos forman parte de acciones permanentes enfocadas en la prevención de incidentes, sobre todo en actividades consideradas de riesgo por el manejo de gas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La corporación sostuvo que mantendrá la vigilancia de manera constante para procurar condiciones de seguridad para la ciudadanía.