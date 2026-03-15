Revisan en SLP programas de reinserción para internos

Autoridades estatales revisaron las acciones de reinserción social dirigidas a personas privadas de la libertad en San Luis Potosí, informó la Secretaría General de Gobierno (SGG).

El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo una reunión con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado (STPS) y directores de área para dar seguimiento a los programas relacionados con capacitación laboral.

De acuerdo con la dependencia, las acciones se coordinan a través de la Comisión Intersecretarial de Reinserción Social, integrada por 16 dependencias estatales.

Durante el encuentro se revisaron mecanismos para fortalecer la capacitación y preparación para el trabajo de personas que cumplen una sanción, con el objetivo de facilitar su reintegración social.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La subsecretaria de Enlace Interinstitucional, Ana Sofía Aguilar Rodríguez, indicó que dentro de estos programas también se contemplan actividades en educación, salud, capacitación laboral y acciones culturales y deportivas.