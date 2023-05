Revisan rutas de evacuación ante aumento de la actividad del Popo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 20 (EL UNIVERSAL).- La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) realizó un recorrido preventivo por la Ruta 2 de evacuación del volcán Popocatépetl, en Puebla, para revisar señalética, condiciones y el estado en que se encuentran, garantizando que sean transitables.

Luego del incrementó de la actividad del volcán, la caída de cenizas y las explosiones, la CNPC también revisó las condiciones de los refugios temporales en las inmediaciones del volcán ante la posibilidad de que se incremente el riesgo.

Un poco antes, en un comunicado, se informó que A partir de las 18:00h de ayer -viernes- aproximadamente, dio inicio un pulso eruptivo, caracterizado por una señal sísmica de tremor, asociada a la salida de vapor de agua, gas y ceniza en cantidades bajas a moderadas y la emisión continua de fragmentos incandescentes, que cayeron sobre las laderas del volcán a una distancia promedio de 1.5 km; dicho episodio terminó cerca de las 4:00h de este sábado.

Debido a los vientos dominantes, la pluma de ceniza fue desplazada hacia el norte-noroeste, reportándose caída de ceniza ligera en las alcaldías Venustiano Carranza, Gustavo. A Madero, Azcapotzalco, Tlalpan e Iztapalapa, así como en municipios del estado de México: Amecameca, Ayapango, Ozumba, Ecatzingo, Atlautla, Chalco, Temamatla, Tenango del Aire, Tlalmanalco, Juchitepec, Cocotitlán, Tepetlixpa y Atlautla.

Durante el transcurso de la mañana se determinó el cierre de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) en ambos se lleva a cabo la limpieza de pistas.

Cabe señalar que este tipo de actividad ya ha sido observada en varias ocasiones y ha estado asociada a la formación de un domo de lava, contemplado en nivel Amarillo Fase 2 del semáforo de alerta volcánica, y que no rebasa los niveles de episodios intensos observados en años anteriores, como el caso de 2012-2013 o 2019.

El escenario más posible en el corto plazo consiste en una actividad similar a la que se ha presentado recientemente, caracterizada por explosiones de tamaño menor, algunas moderadas y ocasionalmente grandes, acompañadas por emisiones de ceniza y fragmentos incandescentes, dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros.



UNAM recomienda uso de cubrebocas a habitantes de la CDMX, ante caída de ceniza del Popo

Utilizar el cubrebocas, no utilizar lentes de contacto y evitar salir, son algunas sugerencias que hizo la UNAM a los habitantes de la Ciudad de México, ante la caída de ceniza del Volcán Popocatépetl.

En un vídeo difundido en Twitter, el académico Carlos Valdés, del Instituto de Geofísica de la máxima casa de estudios, recomendó también no barrer la ceniza con agua, sino barrerla y recogerla y depositarla en bolsas.

"Si vamos a limpiar el auto, hay que hacerlo con mucho cuidado para evitar rayar las superficies, como el parabrisas. De preferencia, no manejar porque si hay ceniza, la superficie la puede hacer más resbalosa, además de que va a entrar a los filtros de nuestro vehículo", dijo.

Por último, recomendó revisar que los tinacos estén bien cerrados, aunque aseguró que la ceniza no es tóxica.