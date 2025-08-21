Ricardo Gallardo entrega más terrenos en la Ciudad Satélite

El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, en un acto de justicia social, arrancó la segunda etapa de entrega de terrenos gratuitos en Ciudad Satélite como parte del Programa Tu Casa, Tu Apoyo para las familias que más lo necesitan, brindando un patrimonio que les permitirá construir un hogar y tener mejores condiciones de vida, además de que se avanza en la meta de llegar a los 30 mil lotes en todo el Estado.

Con un ambiente de júbilo y la alegría que reflejaba el rostro de las personas que recibieron este apoyo, el mandatario estatal subrayó que había personas trabajadoras que durante décadas buscaron adquirir una propiedad sin éxito a través del Infonavit o en instituciones crediticias con altos intereses y trámites imposibles, por lo que ante esa problemática el Gobierno del Estado diseñó este programa para acabar con el rezago de más de 70 mil familias sin hogar, y tras una época de olvido de la “herencia maldita”.

Con la asistencia de la concejal presidenta de Villa de Pozos Teresa de Jesús Rivera Acevedo, el gobernador Ricardo Gallardo, dijo que además de un lote, en las próximas etapas se beneficiará con paquetes de materiales de construcción gratuitos, además de la certeza jurídica con escrituras, lo que generó un fuerte aplauso y la felicidad de las y los beneficiarios.

Resaltó que este programa representa justicia social porque miles de familias viven al día y sus ingresos apenas alcanzan para lo esencial, por lo que llegará a más municipios del Altiplano, la Huasteca y la Zona Media, beneficiando a comunidades donde nunca antes se había impulsado un programa de vivienda social de esta magnitud y cambiar la vida a más de 30 mil familias de las cuatro regiones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí