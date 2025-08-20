Ricardo Gallardo entrega terrenos gratuitos en La Pila

Para garantizar el derecho a una vivienda digna, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, entregó terrenos gratuitos del programa “Tu Casa, Tu Apoyo” a familias en la delegación de La Pila de la capital potosina y dio a conocer que a la fecha ya 15 mil potosinas y potosinos están considerados en este programa de la meta de los 30 mil en las cuatro regiones.

Madres solteras, personas de la tercera edad, emprendedoras y comerciantes que durante años han trabajado para lograr un patrimonio, recibieron de manos del gobernador el título de propiedad de su nuevo lote donde muy pronto podrán construir su casa y su hogar con el apoyo sin límites del Gobierno del Estado, ya que en una segunda etapa se entregarán paquetes constructivos, para finalmente entregar las escrituras.

Gallardo Cardona destacó que con esta segunda etapa del programa más potosinas y potosinos acceden a un terreno propio y recordó que resultado de este impulso, el más reciente informe del Inegi reveló que entre 2020 y 2024, la población potosina con carencias por calidad y espacios en la vivienda se redujo en más de 59 mil personas, consolidando un apoyo sin precedentes en la calidad de vida de las familias.

El programa de vivienda continúa el registro de nuevos beneficiarios en la Fenapo, con horario de atención de 12:00 a 22:00 horas, donde ya se han recibido 90 solicitudes adicionales que se encuentran en evaluación.

Además de los terrenos gratuitos, Ricardo Gallardo entregó el programa de Educación Sin Límites en la delegación de La Pila, para niñas y niños, que incluye útiles escolares, mochilas y zapatos, que beneficia a más de 500 mil estudiantes.