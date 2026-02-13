Ricardo Gallardo fortalece la movilidad en la Zona Media

Confirmando el cambio que se vive y se siente en San Luis Potosí, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona, en continuidad a su intensa gira de trabajo por las diferentes regiones del Estado, entregó a las familias de la zona media, la modernización de las calles La Pila en San Ciro de Acosta que detonará el turismo regional y la calle Porfirio Díaz en Rioverde que consolida una movilidad sin límites, además de entregar pólizas de seguro para estudiantes.

Como parte de este recorrido por la región, con el agradecimiento de las familias, el Jefe de Gobierno Estatal reafirmó que su administración prioriza proyectos que cambian y mejoran la calidad de vida en colonias y municipios que durante décadas permanecieron en el abandono de la herencia maldita.

En San Ciro de Acosta, el Gobernador Ricardo Gallardo inauguró la pavimentación de la calle La Pila en la colonia Guadalupe, rumbo al paraje turístico de El Cristo, una obra que detonará el turismo regional, elevará la plusvalía de las viviendas y facilitará el tránsito diario más de 700 familias, con 3 mil 300 metros cuadrados de concreto hidráulico, además de banquetas y alumbrado público; aquí el Gobernador anunció la construcción de la carretera a Palo Alto y la conclusión de esta misma calle hasta el entronque con la carretera.

En Rioverde el Mandatario entregó la rehabilitación integral de la calle Porfirio Díaz, en la cabecera municipal, donde se pavimentaron 900 metros lineales, con instalación de agua potable, alumbrado público y guarniciones, beneficiando a más de mil 500 habitantes, mejorando la seguridad peatonal y vehicular, reducción de tiempos de traslado y brinda una imagen urbana más ordenada.

Adicionalmente, en la Secundaria Benito Juárez de Rioverde, Gallardo Cardona entregó pólizas del programa "Apoyo Seguro al Estudiante", que brinda cobertura médica y protección ante accidentes escolares, y que este año beneficia a más de 560 mil alumnas y alumnos de las cuatro regiones del Estado.