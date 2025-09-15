logo pulso
Rinden protesta nuevos integrantes del PJE

Con ello, inician formalmente sus funciones como juzgadores

Por Samuel Moreno

Septiembre 15, 2025 10:48 a.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

Tras la sesión de apertura del segundo año de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado, las y los nuevos integrantes del Poder Judicial del Estado (PJE) en San Luis Potosí rindieron protesta ante la Directiva, con lo cual, iniciaron formalmente sus funciones.

En el acto protocolario asumieron sus cargos las nuevas magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia (STJE) y del Tribunal de Disciplina Judicial, así como juezas y jueces de Primera Instancia.

La ceremonia contó con la presencia del gobernador del estado, Ricardo Gallardo, miembros del gabinete estatal, los diputados federales Gabino Morales y José Luis Fernández, además de los titulares de distintos organismos autónomos, entre otros invitados.  

Los nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado son:

- Lourdes Anahí Zarazúa Martínez (Magistrada Presidenta) 

- Juana María Alfaro Reyna

- Sara de la Luz Bernal Ramírez

- Liliana Elizabeth Aguilar Gómez

- Rocío Hernández Cruz

- Silvia Torres Sánchez

- Mónica Kemp Zamudio

- Morales Monter Lizet Paola

- Jairo Hernández Garibay

- Arturo Morales Silva

- Armando Rafael Oviedo Abrego

- Juan David Ramos Ruiz

- María América Onofre 

- Rogelio Javier Salazar Zavala

- Ángel Gonzalo Santiago Hernández

