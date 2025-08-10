Roban 10 mil en efectivo de vehículo durante misa en Ciudad Valles
Un matrimonio fue víctima de un robo de 10 mil pesos en efectivo dentro de su vehículo mientras asistían a misa en Ciudad Valles
CIUDAD VALLES (Huasteca Hoy) Un matrimonio que asistía a misa en el fraccionamiento Gavilan 3 fue víctima de un robo al interior de su vehículo, de donde sustrajeron 10 mil pesos en efectivo.
El hecho ocurrió la mañana de este domingo en la calle Gorrión, entre Paloma y Pavorreal, frente a la capilla del sector.
Fuentes oficiales informaron que el afectado, identificado como J. Matilde de 72 años de edad, llegó junto con su esposa alrededor de las 8:30 horas para participar en el servicio religioso.
Al salir, cerca de las 10:40 horas, la mujer notó que la ventana del copiloto de su camioneta Ford color arena, tipo Suv, modelo 2017, estaba rota.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
En el interior, un maletín que había dejado en el piso del asiento del copiloto había desaparecido, junto con el dinero que contenía.
La pareja decidió no mover nada hasta la llegada de los oficiales, quienes levantaron un acta de entrevista. Posteriormente, recomendaron a los afectados acudir a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia, pues será dicha autoridad quien realice las investigaciones para dar con quien cometió el atraco.
no te pierdas estas noticias
Roban 10 mil en efectivo de vehículo durante misa en Ciudad Valles
Redacción
Un matrimonio fue víctima de un robo de 10 mil pesos en efectivo dentro de su vehículo mientras asistían a misa en Ciudad Valles
SEGE reporta irregularidades financieras en nueve asociaciones de padres de familia
Rubén Pacheco
Juan Carlos Torres Cedillo, titular de SEGE, revela casos de malos manejos en finanzas de asociaciones de padres de familia.
CEEAV reporta trámites de ausencia especial por desaparecidos en 2025
Rubén Pacheco
Algunos trámites corresponden a personas cuyo paradero se desconoce desde hace años